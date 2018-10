A las 17.10, los bomberos Voluntarios de esa localidad fueron alertados por los vecinos porque dos perros estaban recibiendo una descarga eléctrica en la esquina de las calles San Juan y Chubut.

“Dos perros quedaron pegados por una fuga de corriente eléctrica en la vereda de un departamento. Uno se murió al tocar una canaleta con una bajada de 220 voltios y el otro se pudo despegar”, explicó el subjefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez.

Cercaron el sector para que no corra peligro ningún transeúnte hasta que el EPEN concurrió y retiró el medidor. “La canaleta estaba electrificada, un perro se habrá arrimado a orinar, la ha tocado y quedó pegado. El otro se acercó, y también quedó pegado. Por suerte el dueño no estaba en ese momento, si no otra hubiese sido la historia porque tiene puerta y reja de metal”, señaló.

Dijo que se trata de una conexión eléctrica única para tres departamentos que tenía una caja térmica antigua sin disyuntor