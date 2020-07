Centenario ya tiene 27 casos pero aseguran que el virus "no circula"

Niegan la circulación

Sin embargo, desde la Municipalidad de Centenario, el intendente Javier Bertoldi y la secretaria de Gobierno, Tanya Bertoldi, han desestimado esta consideración epidemiológica con argumentos que han volcado en una de las reuniones del Comité de Emergencia.

Los funcionarios consideran que todos los casos que se registraron fueron por contacto estrecho con otro confirmado y es por eso que no se puede hablar del concepto de circulación comunitaria, tal como sucede en la capital neuquina.

Los casos tienen relación con los contagios en la clínica ADOS y los del personal del Sistema de Emergencias del Neuquén (SIEN).

No obstante, esta situación podría cambiar (o tal vez no) con el correr de los días si se llegan registrar casos en los que no es posible seguir el rastro epidemiológico.

Centenario tiene alrededor de 45 mil habitantes y buena parte de la población económicamente activa trabaja en Neuquén capital. Y en estos días, la circulación de los trabajadores considerados esenciales ha sido fluida, y se pudo comprobar en los controles, donde el tiempo de viaje entre las dos localidades pasó de unos 20 minutos a más de 45 de un punto a otro.

Si bien la comuna ha tomado acciones en la pandemia, recibió fuertes críticas por parte de la oposición, debido a que el Comité de Emergencia tuvo su primera reunión después de 74 días, el 26 de junio, según recalcó hace unos días la concejal de Somos Centenrio, Valeria Caffratti.

"Celebramos que se hayan retomado las reuniones del Comité y que se empiece a trabajar en conjunto", opinó la edil.