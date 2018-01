Centros de salud: más del 50% carecen de seguridad

Salgado relató que hace poco más de un mes, un joven ingresó y agredió al personal mientras exigía ser atendido rápidamente. En cuestión de minutos, salió y con un destornillador que tenía guardado rompió las cubiertas de los autos de las médicas. Días más tarde, otra persona ingresó y amenazó con suicidarse o matar a alguien.

“Fue a la ventanilla y dijo que era un superhéroe, que iba a saltar por la ventana, que quería matarse o matar a alguien”, contó Salgado. Con este tipo de episodios violentos se enfrenta gran parte del personal de los centros de salud, que al no contar con custodia policial adentro, deben contener la situación ellos mismos hasta que llega la Policía.

“Apelamos a la buena voluntad de la persona e intentamos calmarla. En los episodios de agresiones que hemos tenido en el último tiempo nos resguardamos entre nosotros. Las miradas o las actitudes nos sirven para saber lo que ocurre y cuidarnos”, explicó a LMN Marcela Gamboa, jefa del centro de salud San Lorenzo Sur.

De los 17 centros de salud que hay distribuidos en los diversos barrios, nueve no cuentan con custodia. Si bien la situación es diferente en cada uno de ellos, la realidad es que todo el personal está expuesto a episodios violentos.

Son contados los casos donde las comisarías más cercanas quedan a pocos metros, como ocurre en Don Bosco y Parque Industrial. Sin embargo, la ayuda que pueden llegar a recibir de los efectivos es por buena voluntad ya que la guardia policial corresponde a los servicios adicionales.

Un panorama distinto se vive en el centro de salud ubicado en Nueva Esperanza. Allí cuentan con seguridad policial las 24 horas a cargo de policías retirados.

Los que tienen y los que no

Los que no tienen custodia

En el relevamiento realizado por LMN se pudo determinar que los centros de salud de Sapere, San Lorenzo Sur, Parque Industrial, Almafuerte, Villa María, Don Bosco, Villa Florencia, Valentina Norte y San Lorenzo Norte carecen de custodia.

Los que sí tienen custodia

En Confluencia, Villa Farrel, Mariano Moreno, Valentina Sur y Colonia Rural Nueva Esperanza informaron que sí cuentan con custodia.

Sin respuesta

No se obtuvo respuesta de los centros de salud correspondientes a los barrios 14 de Octubre, El Progreso y Bouquet Roldán. Por este motivo no se pudo determinar si cuentan o no con custodia policial.

A pesar de esto, trabajadores del centro sostuvieron que el año pasado robaron del predio una moto que pertenecía a la institución para el uso de los agentes sanitarios.

En varios casos, el presupuesto para la custodia ya está aprobado por Salud.

Lo que el comisario a cargo de los adicionales le explicó a la licenciada Salgado es que no hay personal interesado, ya que “cuando en un privado les están pagando $200 la hora a un policía adicional, en Provincia le pagan $64 la hora, por lo que nadie quiere venir”, explicó la jefa del centro de salud.

