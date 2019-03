Según informaron dirigentes de la institución de Avellaneda, Centurión será transferido en el próximo mercado de pases. Hasta entonces, seguirá separado de sus compañeros.

Acá, los principales textuales del futbolista:

• "Siempre decimos que tengo que mejorar, que aprender. La gente que confía en mí y dice 'pucha, otra vez se equivoca'. Esta vez fue la gota que rebalsó el vaso y se tomaron medidas, mal o bien".

• "Soy un pibe que, cuando no juega, trata de tirar siempre para adelante. Este caso fue particular: me notaba raro en la previa, sentía que el partido iba a servir para dar una muestra de que podía retomar mi nivel porque no venía jugando bien. Pero el equipo venía ganando y fui el el único al que le tocó quedarse afuera".

• "En el contexto de la cancha, yo salí al banco de suplentes y me puteaban hasta los mudos. Es inevitable no cargar con eso. Sé que uno tiene ser profesional, pero me la termine agarrando con el que no me la tenía que agarrar".

• "El 'Chacho' es un tipo que me llamó, que me reventó el teléfono, que me ha bancado muchísimas cosas personales que me guardo para mí. Me hubiese gustado charlar cara a cara con él, pero no se dio. Él tendrá su opinión".

• "Me tuve que callar, me entrené con los chicos. (En la Reserva) he pasado lindos momentos, pero no es mi sitio, no me sentía en mi lugar. Cambia mucho cuando es un escalón más o menos en esta profesión. Lo que más me dolió fue verlo desde afuera".

• "Acá el culpable soy yo".

• "Se me cruzó por la cabeza (dejar el fútbol), no se lo dije a nadie. Pensé en dejar todo si total voy a vivir, laburo voy a conseguir, comer voy comer. (He pensado) 'Basta de esto, me está explotando la cabeza'. Ahora estoy tranquilo, pero en momentos clave me pasaba".

