Completamente desilusionados, los integrantes del jurado no tuvieron piedad a la hora de darle una devolución. "Me gustó mucho el recurso de la tele en la pantalla. Todo lo demás no me gustó nada. Karina involucionó”, lanzó Ángel de Brito antes sorprender al ponerle el primer cero de la noche.

"Los vi muy naif, medio infantiles. Me faltaba que Karina esté más metida en el personaje. La coreo era fácil, sólo había que actuarla, disfrutarla, meterse ahí, transmitir, y eso no estuvo…Este equipo tuvo una de sus peores galas", postuló minutos después Pampita.

Con tono irónico y visiblemente molesta, Karina replicó: "Mirá". "Habíamos visto a una Karina totalmente distinta, ya sabemos que esa Karina está, vos tenés que buscarla y sacarla de donde la hayas puesto… Habías avanzado bastante y hoy te vemos casi como en los comienzos.", le explicó la jurado que tenía el voto secreto. "Mirá vos, qué fuerte, bien...", lanzó la artista en forma sarcástica.

"¡Qué tremendo!" acotó Marcelo Tinelli sorprendido por los comentarios de la participante. "¿Qué querés que diga? Llorar no da, y tampoco puedo decir que no nos esforzamos porque todos claramente se esfuerzan pero bueno", se sinceró ella. "Veremos el video para mejorar", añadió.

“Quizás está bueno contar que hicimos bastantes combinaciones de rock que pueden verse fáciles pero no lo son, sobre todo para alguien que no baila”, remarcó la coach de Karina y De Brito salió al cruce: "“Me parece que no están escuchando lo que estamos diciendo con Pampita, no es de coreo, no es de feo, no fue fea la puesta, es la actitud, es de Karina, eso lo tuviste y hoy no lo vimos”.

"Yo creo que es una cuestión de actitud", insistió a su turno Florencia Peña. "Estabas intentando bailar a la par de tu bailarín pinchada, sin fuerza". advirtió la actriz antes de ponerle un 6.

Como era de esperar, Marcelo Polino fue lapidario y, tras sostener que "esta venida de Espeña ha sido un disgusto", puntó al equipo con un cero. "Faltó un poco de ensayo, eso te debe restar seguridad. Estabas desganada", precisó.

Más allá del malestar comprensible de Karina, la polémica con la intervención de Flavio Mendoza, productor de Siddharta, la obra en la que actúa con La Princesita, su máxima estrella.

"La coreo me gustó porque era todo rock, me gustó lo de las pantallas. Si es verdad que la vergüenza, conociéndote más, a vos te tira para atrás", le dijo a su amiga. "Onda, no te crees el paso. cuando tocás la guitarra tenés que exagerarlo. Hubo cosas complejas para una persona que no baila", indicó en claro desacuerdo con la devolución de De Brito y Pampita.

"Sacate la vergüenza y no mires tanto al piso", agregó antes de decir que mantenía la nota. En ese instante el director de cámara ponchó a Polino que hacía gestos para expresar su indignación. "¿Para qué voy a bajar, si mirá la nota que tiene? Por más que le baje ya está", se excusó Mendoza.

"Con todo lo que le dijiste le tendrías que haber bajado. Si sos el jefe de la técnica", setenció Polino dejándolo en evidencia. "Vos no estás para compensar, estás para dar la devolución".

A diferencia de su colega, Laura fidalgo le restó un punto a la pareja, mientras que Anibal Pachano, cerró filas con Mendoza y, casi como una declaración de principios (por la clásica rivalidad del BAR con el jurado) se rehusó a bajar un punto. de esa forma, Karina se fue de la pista sabiendo que irá directo al duelo, con el puntaje más bajo en lo que va del certamen: 5 puntos.

