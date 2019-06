CFK: "Hubiera sido amante de Manuel Belgrano"

Pero enseguida ingresó en el terreno de la vida personal del héroe argentino y dijo: "No sé si hubiera podido ser la esposa porque a este no lo casaba nadie. ¿Saben que Belgrano nunca se casó? No había forma...".

Y remató: "Yo hubiera sido la amante, a lo mejor, qué sé yo, no sé. Pero algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura. En serio".

Inmediatamente señaló que "sé las críticas de mañana: 'miren lo que dijo de Belgrano, qué enseñanza para los chicos'", mientras sus dichos eran festejados y aplaudidos por los asistentes.

