La presentación de Fernández fue seguida por más de cinco mil personas que se congregaron en las afueras de la casa de altos estudios en la primera aparición pública de la expresidenta tras el triunfo del Frente de Todos en las PASO del 11 de agosto.

“Nos las pasamos durante 12 años pagando deudas de otros y nunca nos quejamos de las decisiones de la gente. Néstor (Kirchner) perdió una elecciones en 2009 contra un candidato de cartón (Francisco de Narváez) y al otro día se puso a trabajar”, aseguró.

Y, en ese sentido, la senadora nacional agregó que “un dirigente debe ser responsable y no puede castigar a la gente”, al ser consultada por la forma en la cual el presidente Mauricio Macri procesó el resultado de las PASO.

Durante la presentación del libro, la ex mandataria estuvo acompañada, como es habitual en estos actos, por el periodista y escritor Marcelo Figueras, quien la interrogó sobre las sensaciones que le generaron lo comicios.

“La verdad es que sabía que íbamos a ganar, pero no me imaginaba que por tanta diferencia. No creo en las encuestas, no las miro como sí Máximo (Kirchner). Creo que el resultado de las PASO y el de la economía son responsabilidad del Gobierno", acotó. Y agregó: "Si hubiesen hecho las cosas bien, tal vez no ganábamos y ellos hubieran sido reelectos".

La senadora nacional también calificó como "de mal ser humano" las primeras declaraciones del presidente Mauricio Macri tras la derrota electoral, en las que justificó la disparada del dólar del día posterior a los comicios a partir del resultado de los comicios.

Además, señaló que las elecciones sorprendieron al oficialismo porque creyeron la mirada de medios de comunicación que crearon “un microclima”.

Cristina Kirchner on Twitter Yo ya está, ahora es lo que viene, las nuevas generaciones, es la historia. Todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar allí para ayudar a cambiar esto y que no sea el péndulo permanente. Intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y viable. pic.twitter.com/MxsixJsu8y — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 31, 2019

“Si tengo que elegir, entre medios a favor o críticos, me quedó con la manera en la que nos trataron a nosotros, porque nos obligaron a ser mejores”, remarcó.

En relación a Macri, la ex presidenta observó que “hizo lo que cada sector económico le pidió” y apuntó que un mandatario “debe cuidar el bien común”.

“En estos años, se metieron con la comida y las tarifas. Le desorganizaron la vida a la gente, como dije una vez en un acto. El que dice que una devaluación no se traslada a precios no entiende nada”, fundamentó.

Vestida de rojo y con buen semblante, Cristina Fernández se emocionó al punto de quebrar su voz en dos oportunidades: al recodar su vida en La Plata, donde conoció a Néstor Kirchner, su esposo, y cuando mencionó a su hija, Florencia.

“Creo que una sociedad en la que se distribuye el ingreso es más segura. Ojalá entendamos que tenemos que consolidar un proyecto de país más perdurable”, subrayó.

