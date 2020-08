Champions: el drama del argentino que se pierde los cuartos por Covid-19

El otro futbolista afectado por Covid-19 fue el defensor serbio Sime Vrsaljko, que se recupera de una lesión al margen del grupo y también se encuentra asintomático y en su domicilio por decisión de los médicos.

"Aunque su caso está considerado como resuelto por las autoridades sanitarias al haber generado anticuerpos (IgG) hace varios meses", explica el mensaje publicado en los canales oficiales de la institución.

Conocidos esos casos positivos, el resto del plantel y los miembros del cuerpo técnico se sometieron el domingo a nuevas pruebas, "cuyo resultado ha sido negativo en todos ellos".

"Siguiendo el protocolo sanitario, también se realizaron dichas pruebas a los familiares que conviven con los dos casos positivos, resultando también negativas todas ellas", abunda el comunicado.

El club adelantó que los 21 futbolistas del plantel más los juveniles Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme y Toni Moya viajarán mañana a Lisboa para afrontar el partido del jueves próximo ante Leipzig de Alemania, por los cuartos de final de la Liga de Campeones.

La nota previa con Olé

Antes de conocerse el positivo, Correa concedió una nota al periodista Diego Paulich, del diario Olé en la que habló de todo:

Sensaciones en España: "Nada, no cambié, sigo siendo el mismo de siempre. Aunque está claro que los años pasan para todos. Ya tengo 25, una hija de cuatro y ahora viene otra en camino. Además, desde muy chico estuve a cargo de mi familia y, quieras o no, la vida me hizo aprender muchísimas cosas".

Champions: "Va a estar bueno, es a partido único, así que nos estamos preparando muy bien. Ojalá nos salgan las cosas y podamos pasar... Es la ilusión que tiene toda la gente, todo el club y nosotros los jugadores también. ¡Queremos ganar la primera Champions! Es una linda posibilidad porque estamos a solo tres partidos. Estamos muy cerca y lo vamos a intentar. Hay que ganar la Champions con Simeone como sea".

Simeone: "Es muy importante. Mantiene al equipo compitiendo contra los mejores y estando ahí arriba desde hace años. En lo personal les estoy muy agradecido, a él y a su cuerpo técnico, porque me hicieron crecer como futbolista, me convirtieron en un jugador de equipo. Espero seguir aprendiendo de ellos y creciendo, porque todavía me falta muchísimo".

Crecimiento: "Y, en Argentina, que tuve a Pizzi y a Bauza, me decían que entrara a jugar al fútbol, a divertirme y nada más; que no me preocupara por otras cosas… Pero cuando llegué al Atlético tuve que aprender a jugar en equipo, tácticamente, que de eso yo no sabía nada, je. Me llevó tiempo, pero ahora lo puedo hacer sin ningún problema. El fútbol europeo te hace crecer, y cuanto más rápido te adaptás, más fáciles se te hacen las cosas".

Europa: "Sí, está claro que está la obligación de tratar de hacer las cosas bien para que el equipo gane y seguir compitiendo arriba, contra los mejores. Pero cuando se puede, siempre trato de disfrutar y hacer las cosas que me gustan, de jugar el fútbol que me gusta, para sentirme contento".

Mentalidad: "Con el Cholo hay que ganar como sea, como decimos nosotros. Y así se prepara cada partido, por eso a veces me puedo soltar más y en otros partidos hay que terminar sufriendo un poco, pero es algo necesario para que el equipo pueda ganar. Simeone es un técnico que le transmite mucho de su mentalidad al equipo…"

Messi: "Sí, nos llevamos súper bien. Siempre que nos enfrentamos se me acerca o me acerco yo,y charlamos. Es más, casi todos los partidos que jugamos en contra nos cambiamos las camisetas. El último partido, que empatamos en el Camp Nou (NdeR: el 30/6, igualaron 2-2, Leo marcó un gol y Ángel fue titular) me traje la de él y se la regalé a mi mamá, que la tiene encuadrada en su casa. Está feliz con la camiseta de Messi, je".