Champions League: Borussia Dortmund vs Sevilla

El Borussia Dortmund ha estado consiguiendo algunos resultados dentro de la Bundes Liga que según esos antecedentes los comprometen a no tener una buena participación en la Champions League. Situación que ha hecho que Erling Haaland hable al respecto y asegure que si el equipo no reacciona y recupera su nivel, no podrán hacer nada en la Champions League, bien sea contra el Sevilla o con cualquier otro club europeo.