Chano Charpentier aseguró que se internó de manera voluntaria

En un comunicado, Chano Moreno Carpentier explicó las razones de su internación y anticipó que ya fue dado de alta.

“El Sábado 14 a las 12 hs. aproximadamente me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien", manifestó. Además, agradeció la preocupación de sus fans e indicó que la decisión de internarse era la “más prudente”. “

“Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas y en camino a Baires. Les mando un beso a todos y espero no volver a preocuparlos", cierra el músico.

Charpentier permanecía internado desde el sábado a la madrugada, luego de asistir al cumpleaños que Pampita organizó en un boliche de Punta del Este.

Nunca trascendió un parte médico oficial que informara sobre las razones de su hospitalización, a pesar de que su abogado, Gabriel Iezzi, escribió en su Twitter que estaban a la espera de un informe.