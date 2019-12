Ante la mirada atenta y empática de Pampita, Chano confesó que, cuando cortó con Juana Viale, el mundo se le vino abajo porque tomó conciencia de muchas cosas que no había tenido en cuenta.

"Me acuerdo que estaba en mi casa, una quinta que yo tengo. Me había separado de Juana, la había llamado por teléfono y me paré ahí y dije 'Estoy más solo que la luna... Ahora me estoy dando cuenta que mi papá se murió... no me había dado cuenta'. El duelo de Tan Biónica. tampoco lo pude procesar. Me puse a grabar canciones, me fue bien, hice varios discos. Recién ahora me está pesando la separación. El proceso de hacer música y grabar discos no te permite hacer un duelo, porque no tenés tiempo, te ponés actividades. Cuando paro con las cosas voy cayendo y procesando. Ahora estoy en un momento en el que decidí dejar todas las cosas que me hacían mal, como la adicción a las drogas", agregó.

Luego de hacer una analogía de su vida y el videoclip de Come Undone de Robbie William, Chano expresó: "Estoy en un proceso, como que me desperté y vi toda la casa destruida. Y mi situación actual es estar juntando las silla, poniendo todo en su lugar".

"A mi me ha pasado de estar con vos, en un cumpleaños y la gente te ofrece drogas. Lo he visto con mis propios ojos. En vez de ayudar, está la tentación ahí", comentó Pampita, a lo que su invitado replicó: "Hay gente que es muy psicópata. Por eso es muy importante dejar de frecuentar a las personas tóxicas y los lugares que te hacen mal".

"Hay incluso personas que no consumen, pero que te quieren a vos así, para poder dominarte", añadió, antes de hablar de su presente sentimental.

"Ahora estoy bastante solo, pero porque entendí que el amor se trata de dar y no esperar nada a cambio, no de conseguirse una enfermera", sentenció.

Luego, se sometió a un ping pong de preguntas sobre sus parejas famosas. Sobre Celeste Cid destacó: "Me dio muchísimo sin pedirme nada a cambio".

A su vez, calificó a Juana Viale como "una gran persona, muy sensible". "Es una madre que tiene a sus hijos por delante de su propio deseo", agregó sobre la nieta de Mirtha Legrand.

Con la actriz Carla Quevedo hizo un mea culpa: "Salimos un tiempo, en ese momento vivía en Nueva York . Tal vez yo no estaba muy bien en ese momento para recibir las cosas lindas que ella me daba".

En tanto evitó hacer definiciones sobre Milita Bora, quien lo denunció por maltrato y violación. "No puedo hablar de ella por temas legales", explicó.