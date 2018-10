El disco salió en diciembre del año pasado, ¿cómo fue recibido?

Seguimos presentando con buen éxito el disco, que incluye muchas canciones. Pero cuando uno va a los festivales también canta los clásicos. Están incluidos varios clásicos que me acompañaron toda la vida. Vamos a hacer de todo un poco para la gente. A mí me gusta todo el folclore, todo, pero a veces no tenés y no me alcanza el tiempo para grabar. Hay mucha gente del norte que años atrás se ha ido a trabajar por el petróleo.

¿Cómo surgió la decisión de grabar los tres discos, algo poco habitual en un folclorista?

Para que no se note la crisis (risas). En realidad ha sido para el bien del folclore y para alimentarlo por las tantas canciones que uno tiene. Le puse de título 33 por los años que llevo en el escenario, pero también me sirvió para decir que también quiero retruco. Todavía queda mucho hilo en el carretel.

Con todos los clásicos que incluye el disco, ¿a qué lugar de tu vida te ha llevado?

Me llevó a distintos lugares. Siempre hay recuerdos porque armar un disco siempre viene de cosas que uno vivió y le han pasado. Recién tengo 33, estoy hecho un pibe (risas). Gracias a Dios estamos presentes en esto (por la música) y seguimos firmes. Lo demás es experiencia.

Hace poco revelaste que nunca habías pensado en ser cantante...

Nunca pensé en hacer esto, yo cantaba por cantar, para el amigo, para comer un asado o tomarme un vino con alguno. Nunca me creí artista, pero la demanda de discos y festivales ha venido sola. Yo era un empleado, colectivero y camionero, y de golpe se dio todo. No me preparé para ser artista.

¿A qué atribuís tu vigencia?

No puedo saber el motivo por el que pasa todo esto. Será ese ángel que te da algún ser querido o alguien. Creo que después eso hay que alimentarlo con trabajo y ser responsable, lo otro sale. Después pedimos salud. Salud y vino, pedimos (risas).

¿Cabernet o malbec?

No, no… malbec. El cabernet nos mancha enseguida.

¿Todavía se mantiene el espíritu de las guitarreadas en las casas de amigos?

Tengo un programa en casa para Radio Nacional que sale para otras repetidoras. Y siempre tengo que apagar la luz porque los muchachos se quedan hasta las cuatro de la mañana. Pero siempre es así, siempre está la guitarreada.

Cada músico tiene su vínculo especial con la guitarra, ¿cómo sería en tu caso?

El vínculo siempre está. Uno ha sido guitarrero con los amigos, en los asados y siempre ha sido así. Ahora lo sigue siendo porque es más frecuente porque uno sale a cantar y luego siempre te espera un amigo con algo. A veces ni sabés en qué casa de algún amigo vas estar o para un día. Si hay un día bache, como acostumbra a decirse en el norte, están siempre las invitaciones que nunca dejan de estar.

¿Cómo vivís tu trabajo con la situación económica que atraviesa el país?

Está difícil para todos los artistas. Estamos a la espera como buenos ciudadanos. No es la primera vez que al pueblo le llega el cimbronazo. Esperemos que Dios nos ilumine a todos para que se solucionen las cosas. Se ha puesto dramática la situación del trabajo. Para los que vivimos de la música y el teatro, todo cuesta más y la gente dejó de tener plata de más. En mi caso siempre he tenido trabajo.