“Es un temón horrible. Perdón, Fito, pero no me gusta. ¡Es horrible! Es muy estúpida la canción. Ojalá me salven. No me gusta”, siguió Charlotte, sin esconder su malestar con la canción que le tocó, y luego aclaró: “A mi el rock nacional no me gusta escucharlo, no es que lo odio, pero no me gusta”.

Intentando “levantar” la situación, la joven hizo un comentario sobre la coreografía: “Va a estar bueno, tenemos una historia”, señaló y agregó que saldría a la pista el próximo lunes.

El comentario no pasó desapercibido en las redes sociales y las opiniones se dividieron. “Es sorda esta piba, es buenísimo ese tema”; “Es de las peores canciones de rock nacional. En serio”; “En esta la banco... es horrible la canción” y “Estúpida será la coreo que te ponen en todo caso”, fueron algunos de los tuits que circularon.

