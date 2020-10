Charlotte, letal con las angelitas

“Me parece súper mal que armen tanta boludez, que digan que estoy separada porque mi hermano se separó, me parece muy mal. O sea, se separa el hermano, ¿la hermana también?”, afirmó enojada.

“No quiero hacer mi relación pública. Si tengo hijos, a mí no me va la de la famosa que todo el día graba a su hijo. ‘¡Ay amor, estás yendo al colegio!’ (imita). Mi hijo tiene privacidad, no tengo por qué mostrarle al mundo, me parece súper mal la gente que hace eso”, criticó la rubia, tirándole un palito a Cinthia Fernández, quien muestra a sus hijas en las redes.

Firme en ese tema, Charlotte luego le apuntó directo a la bailarina: “Le garpa. ¡Dale! No uses a tu hija, chabón. Y así un montón de famosas. Si tenés un hijo, reservalo, y cuando sea mayor de edad lo mostrás”.

“Yo no grabo todo. La gente que graba todo es porque tiene un vacío adentro. Uno no tiene por qué grabarlo todo. La gente vive la vida”, cerró la participante del reality de canal Trece.