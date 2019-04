Buscando generar alguna polémica con la mediática, De Brito comenzó a consultar por diferentes temas a Charlotte, hasta que ella se negó a hablar de su vida privada. “Estabas muy enojada con tu lugar en la ‘Foto del Bailando’”, le consultó el anfitrión y la joven contestó: “Si, mucho. Me pusieron al final y yo quería estar adelante. Hace cuatro años me pusieron delante”. “¿Estás de novia, Charlotte? ¿Quién es ese chico que aparece con vos en diferentes fotos?”, volvió a preguntarle el conductor, y la joven no anduvo con vueltas: “No, es un amigo, el chico de las fotos. No voy a hablar de mi vida privada”.

Esa última frase, despertó la furia de De Brito, quien terminó echándola, para luego pasar a un móvil con Leticia Brédice. “De que hablamos entonces”, comentó una de las panelistas y Charlotte volvió a responder con total sinceridad: “De nada, a mí me gusta dormir”. “Te gusta dormir, bueno, anda a dormir. Gracias Charlotte por venir”.

Al finalizar el móvil con la actriz, De Brito volvió a presentar a Charlotte, quien pasados unos minutos, se cruzó con Lourdes Sánchez. Es que la bailarina se mostró molesta con la mediática por las duras críticas que le hizo al Carnaval de Corrientes, dado que ella nació en esa provincia.

“Yo ya lo expliqué esto. Nosotros fuimos a grabar allá, pero todo lo mejor con la gente. Hacemos chistes de la espuma –la joven aseguró en su reality de MTV que se trataba de “una grasada”. Si nos pareciera una chotada no vamos a grabar”, señaló la hija de Mariana Nannis, y Lourdes le retrucó: “Yo no dije que te metiste con la gente. Dije que te metiste con el Carnaval de Corrientes, que es una fiesta muy importante. Ustedes se burlaron y yo no me lo banco porque soy correntina”.

“No fue así. Nosotros nunca bardeamos, hacemos chistes”, insistió la joven, mientras que la animadora infantil agregó: “Ustedes bardean todo el tiempo, con el que es pobre, con el que barre. Corrientes los detesta. Son pésimos”. “La gente nos banca, somos lo más visto. Lourdes no entiende los chistes”, remató la mediática.

LEÉ MÁS

Charlotte ya no necesita Photoshop y se muestra como es