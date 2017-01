¿Charlotte tiene un moretón?

"Los moretones no me los hizo nadie, no sé por qué los tengo", declaró Charlotte.

Charlotte Caniggia, una de las figuras más buscadas en Carlos Paz, quedó envuelta en un nuevo caso de violencia de género y una foto que Flor Vigna (compañera de elenco en la obra AbraCadabra) compartió en su historial de Instagram revelaría un moretón, aparentemente producto de sus empujones y “zamarreos” con su novio Loan.

En la imagen se ve a la morocha con un vestido blanco, gafas negras y una mancha oscura en el brazo izquierdo, apenas por encima del codo.

Inmediatamente, la mediática salió a defender a su novio y aseguró: “No sé por qué tengo moretones. Loan es un caballero y jamás me puso un dedo encima ni me trató mal. Capaz me los hice sin darme cuenta, pero no sé por qué los tengo”.

Pese a su defensa, aún quedan muchas dudas en el caso ya que desde hace unos días la joven prefiere no salir del hotel donde está alojada, salvo para las funciones del espectáculo teatral o bien para realizar pequeñas compras. Además, en Desayuno americano contaron que la ex participante del “Bailando” utiliza prendas con mangas largas para no mostrar los brazos. Este escándalo comenzó cuando en los programas chimenteros contaron que Charlotte y Loan se pelearon porque a él no le gusta que ella tome, y hasta hubo empujones y zamarreos que le habrían provocado los moretones.

Alex Caniggia escribió un polémico tuit en el que aseguraba que su hermana tenía moretones en los brazos. “Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día lunes, en Buenos Aires, con moretones en los brazos”. Respecto de esto, Loan se excusó diciendo: “¿Yo qué culpa tengo si tiene moretones? No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola y justo da que concuerda todo”.