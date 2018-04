Charly García reveló por qué desconfía de Macri

El ícono del rock nacional relató una anécdota con el presidente argentino para explicar por qué no confía en él. "Macri brinda con agua, y yo no confío en nadie que brinde con agua, como dijo Humphrey Bogart", reveló García al recordar una fiesta de Año Nuevo que compartió con el primer mandatario y el empresario Alan Faena en Punta del Este.

"Te cuento la máxima de Macri. Año Nuevo en Punta del Este: Faena, Macri y yo. Faena levanta la copa y dice: "Alegría y poder". Y yo me fijo en la copa de Macri y era agua. Le digo: "¿Brindás con agua?". Y me dice: "No quiero perder nunca el control. ¡Andá!", remató.

Sobre Menem aseguró "era mucho más humano que los que vinieron después" y que lloró con una versión de Los Dinosaurios que interpretó frente a él. "Era el único que me llamaba cuando iba en cana. Era divertido, además", afirmó.

A su vez, el cantante contó que Cristina Fernández de Kirchner no le caía bien a pesar de que supo recibirlo cordialmente en la Casa Rosada. "No me gustaba: era muy autoritaria", sentenció.

