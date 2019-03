Sin bajar los decibeles y siempre denigrando a la ex del conductor de Animales sueltos, Mosqueira hasta llegó a discriminar descaradamente a la actriz de la obra Sé infiel y no mires con quién: “Ale cree que es una santa. La hdp no quiere firmar el divorcio si no se queda con todo. Negra de mierda, la odio. Sin casa lo quiere dejar, ¿entendés? Falsa de mierda, se hace la copada cuando habla de nosotros”, cerró la joven modelo en las capturas difundidas por Yanina.

P26-F5-yanina-latorre.jpg

Descargo

Ante la tremenda repercusión que ganó en las redes sociales y en los portales de chimentos, Coni se encargó ayer de realizar un descargo sobre los polémicos chats.

“Lamento esta confusión. Nunca hablé mal de Miriam ni de nadie. Esa conversación nunca salió de mi teléfono ni de mi boca”, escribió la rubia en una historia de Instagram, donde luego remarcó: “No es mi manera de hablar, ni mi estilo. Nunca haría eso”.

P26-F1-miriam-lanzoni.jpg

--> “Fue un divorcio de común acuerdo”

Luego de diez años juntos, Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni se separaron de mutuo acuerdo y sin escándalos. Recién el año pasado llegó la separación de bienes de la ex pareja. Entre las acusaciones, Coni hace mención de una casa en Tigre que se habría quedado Lanzoni. Al respecto, la actriz respondió: “Pero si él vive en una mansión en Nordelta y fue un divorcio de común acuerdo, nos escribimos. Se acabó el proyecto de pareja entre nosotros, no el amor de personas”.