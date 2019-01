FABRICIO ABATTE / abattef@lmneuquen.com.ar

Neuquén

“El año pasado, cuando me estaba poniendo bien, sufrí una fractura en la costilla. Luego, al fin iba a arrancar el torneo de Lifune y me sentí mal, fui a ver a un médico (Sebastián Estévez), que no me notó bien y saltó que tenía líquido pericárdico y me había tapado el corazón. Gracias a que uno fue un deportista toda la vida y lo tiene un poco más fuerte de lo normal, me mantuve vivo, porque me podría haber muerto tranquilamente. Volví a estar normal, por suerte, tras un par de meses y ahora no va que tengo una pequeña lesión en la cadera por el desgaste de los años y de haber entrenado tanto. La idea es recuperarme bien y para cuando me necesite el entrenador estaré dispuesto a ayudar en lo que me pida, será un honor”.