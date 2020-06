Christian Petersen dijo estar maravillado con Carina Zampini

Embed

"El único rumor que te puedo decir es que cualquier persona que trabaje con Carina Zampini se queda maravillado por su capacidad de trabajo, por lo profesional que es, lo linda que es, así que, como dicen en las revistas del corazón, somos grandes amigos", dijo Christian sobre su relación con la rubia, dejando en el aire un manto de dudas.

Dente también tuvo tiempo para revelar la versión de la conductora, que no esquivó el tema y dio su versión de los hechos. "Yo chateé con Carina, le pregunté por el romance y su respuesta es ‘Hola Tommy, perdón pero no. Prefiero que no, porque no tengo nada que agregar. Que hable él’", dijo el panelista de Nosotros a la mañana.

Dente se comunicó con los protagonistas, que juegan a ser enigmáticos.

