Chubut: gobernador pidió a los docentes que den clases

También cuestionó a los medios nacionales “que aseguran que debemos sueldos desde hace 4 meses, lo cual es una falacia”. Y pidió a los “gremios de Chubut que digan su verdad, que levanten la voz porque no se puede decir cualquier cosa sobre la provincia. Decir que no se pagan sueldo desde diciembre es mentira, y ustedes lo saben porque se terminó de pagar julio la semana pasada, y hoy (ayer) se está depositando el 50% de un retroactivo”, repasó. Tras proclamar que quiere “desterrar el pago escalonado”, admitió: “Tenemos problemas serios por resolver, no los niego ni me victimizo, pero debemos dimensionar el contexto”.