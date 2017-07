“Si no logramos pasar contra Lanús, me voy a Independiente”, declaró el propio jugador a medios televisivos argentinos. “Es muy importante para un jugador boliviano tener la posibilidad de ir al fútbol argentino y tengo muchas ganas. Hubo mucho acercamiento de Independiente y la verdad es que estoy contento y feliz de que me den la oportunidad”, agregó el boliviano, que firmaría con el Rojo en las próximas horas un contrato por tres años.

Por otro lado, se conoció una oferta del Zenit ruso, que estaría dispuesto a desembolsar nueve millones de euros por Emiliano Rigoni, una de las figuras del equipo de Holan. Según trascendió, el propio jugador ya le expresó al entrenador Ariel Holan su deseo de irse en caso de que la negociación avance.