Carlos-Ciapponi-Calf-renuncia-local-inauguracion-oeste-página-4-3.jpg Sebastián Fariña Petersen

“Dar la cara y gestionar, eso es lo que hicimos en este consejo de administración, que se traslada a cada empleado. Y doy un paso al costado porque se lo dije a los compañeros: no quiero que me cierren la boca con CALF porque a la cooperativa no la quiero perjudicar”, señaló Ciapponi, quien recibió el respaldo de una heterogénea composición política conformada por el secretario general de la cooperativa, Darío Lucca, el ex gobernador y candidato a intendente Jorge Sobisch, el también candidato por el Frente de Todos, Marcelo Zúñiga, y el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Antonio D’Angelo.

Carlos-Ciapponi-Calf-renuncia-local-inauguracion-oeste-página-4-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

Ciapponi agradeció también al titular del gremio petrolero Guillermo Pereyra, que no estuvo en el acto pero que, según el titular de CALF, “corrió el riesgo” de hacerlo partícipe de la audiencia que encabezó el secretario de Energía de la Nación en el Senado.

Pelea

Ciapponi volvió a responsabilizar a Cammesa y al gobierno nacional por la aplicación del último aumento en las facturas de electricidad y advirtió que los argentinos “son víctimas” de un tarifazo injustificado.

“Tenemos la obligación política y moral de ponernos al frente de estas situaciones de injusticia. Desde la aprobación de la emergencia eléctrica en Argentina en marzo de 2016, los vecinos de Neuquén, con CALF como intermediario, le hemos enviado a Cammesa $3600 millones en concepto de compra de energía y transporte, mientras que hay que sumar $800 millones por IVA. Es decir, $4400 millones pusieron los vecinos de Neuquén producto de un incremento salvaje del 2500%, sin precedentes en la historia del mundo para un servicio esencial”, aseguró.

Carlos-Ciapponi-Calf-renuncia-local-inauguracion-oeste-página-4-5.jpg Sebastián Fariña Petersen

“De esa tremenda cifra no hubo devolución alguna para los vecinos de Neuquén, la última Navidad y el apagón del Día del Padre donde no pudieron explicar lo que pasó. Yo sé lo que ocurrió: no invierten en lo que deben invertir, están pensando en las cuentas corrientes de los poderosos”, apuntó.

“Todo esto escapa a las posibilidades de CALF, por eso fui a plantear el tema al gobierno nacional, provincial y municipal”, explicó.

Por otra parte, ante los cuestionamientos que por estos días pesan sobre el manejo administrativo de la cooperativa, fundamentalmente de parte del municipio capitalino, Ciapponi se defendió al asegurar que CALF tiene varias instancias de control: internas, de la provincia, del municipio y de auditores externos. Adjudicó las críticas a una “campaña de la mala política”, que tiene como objetivo “difamar y no decir las cosas como son”.

Carlos-Ciapponi-Calf-renuncia-local-inauguracion-oeste-página-4-4.jpg Sebastián Fariña Petersen

“Si creen que la buena administración pasa por aceptar mansamente las decisiones que se toman a 1500 kilómetros de las necesidades de la gente, están equivocados”, advirtió.

“La filosofía del consejo de administración siempre será estar cerca de la gente, porque los usuarios tienen nombre, cara y sienten”, resaltó.

LEÉ MÁS

Empezó la pelea por quién sucede a Ciapponi en CALF

Lucca salió al cruce de Quiroga por sus críticas a CALF

Nicola: "Bermúdez quiere estafar a los vecinos con la luz"