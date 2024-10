Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 1° de octubre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del martes 1° de octubre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Estás a punto de caer ante la amenaza de una enfermedad que no resultará demasiado grave, pero te va a dejar fuera de la circulación unos cuantos días. El tiempo y solo este demostrará que tenés razón, aunque los demás se empeñen en lo contrario. De momento, tenés que ser cauteloso y tené toda la paciencia del mundo. Es posible que tengas que ceder ante algunas de las exigencias que viene realizando tu pareja, si querés que haya paz.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Los cambios que se están produciendo en tu vida hacen que aparezcan muchas personas nuevas. Sé selectivo a la hora de aceptar a nuevos amigos y confiar. Escuchá los consejos de quienes tenés más cerca, porque quizá te hagan falta de verdad. Te van a venir muy bien las ideas constructivas para paliar tu sequía de imaginación. Te vas a encontrar fuera del trabajo a una persona que habitualmente solo ves en tu ámbito laboral.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Los problemas han pasado de ser una gran tormenta a una lluvia leve, pero continua que puede mojarte todavía más. Es muy posible que hoy surjan complicaciones considerables en los estudios. Si estás preparando un examen importante, revisa bien todos tus materiales. Te conviene dejar una puerta abierta al diálogo, porque eso puede generar puntos de encuentro y colaboraciones futuras muy interesantes para vos en general.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tenés que procurar dejar de lado tus preocupaciones y centrarte en tu salud. Con un poco de descanso y relajación vas a volver a tu estado normal en pocos días. Estás con la sensibilidad a flor de piel y eso hace que hasta el problema más chiquito se convierta en un dolor de cabeza. Procurá relajarte un poco y cuando las cosas están especialmente complicadas, lo mejor es sentarse y reflexionar.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Las nuevas condiciones de tu trabajo te van a obligar a reciclarte pronto, no podés dormirte porque la competencia es cada vez mayor y mejor preparada. No tengas demasiado apuro en contestar a una propuesta de tipo sentimental. Si no lo tenés claro, tómate el tiempo necesario, pero no te precipites en la respuesta. Este puede ser un buen momento para hacer planes de futuro.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): El deseo de gastar te va a poner hoy al borde de una equivocación importante, anda con cuidado. Si podés, deja la tarjeta de crédito en casa antes de salir a la calle. La única manera de conseguir el éxito es adaptarte a todos esos cambios que se están efectuando en tu vida de manera repentina. No podés quedarte anclado en el pasado.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Hoy va a comenzar a fraguarse un enfrentamiento muy fuerte con una persona con la que eres totalmente incompatible. El choque va a parecer inevitable a corto plazo. No te dejes llevar por los impulsos repentinos ante situaciones inesperadas y aplica el sentido común con tranquilidad y obtendrás los mejores resultados posibles. Es muy probable que te encuentres en una circunstancia en la que no se entienda bien lo que propones y por eso no recibas todo el apoyo que esperabas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Buen momento para todo lo relacionado con las uniones o asociaciones con personas que no conoces demasiado bien, pero de las que tienes referencias a través de tus amigos. Tené mucho cuidado con las cosas que exiges a los demás, porque este nivel de exigencia debes cumplirlo también vos y en estos días tus fuerzas te pueden fallar. Tenés que expresarte con total libertad ante quienes querés, mostrate tal y como eres para sentirte bien contigo mismo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Las discusiones pueden ser muy beneficiosas si se saben llevar de una manera constructiva y profundizan en aportar nuevos puntos de vista. Hoy podés pensar en quitar deudas porque es un momento muy apropiado y no se prevén malos tiempos en tu economía. Vas a recibir ingresos inesperados. Analiza bien las cosas para desechar nuevas equivocaciones.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tu estado emocional tiende a recuperarse de experiencias negativas y eso te permitirá abrirte a nuevos horizontes. Tu vida recobra el sentido y las preocupaciones que te invaden están empezando a afectar seriamente a tu salud. No te lo podés permitir, porque las fuerzas no te sobran. Si tenés la oportunidad, dedica el día de hoy a tu hogar. Preocupate del buen estado de la vivienda, pero no te metas en reformas por encima de tus posibilidades.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Las relaciones en el amor van a mejorar en estos días, a pesar de que en realidad vos no has hecho demasiados esfuerzos al respecto. Divertite tu principal objetivo, no podés pensar en otra cosa y eso está provocando que tengas abandonados algunos asuntos importantes. Aunque sea bajo un tono de broma, no permitas que nadie se ría de vos. No dudes en hacerte respetar, aunque ello te lleve a un enfrentamiento desagradable.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Los roces en el seno de la relación no van a ser significativos, aunque a veces parezca que esconden algo. Son solamente fruto del cansancio y de las preocupaciones de ambos. El trabajo te está sobrepasando, así que vas a tener que pararte para tomar un respiro y decidir dónde concentras tus fuerzas. No podés con todo a la vez.