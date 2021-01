Cierren la Boca para no ganarse nuevos enemigos

Pol Fernández declara desde México que con él se portaron mal y no dijeron la verdad. Carlitos Tevez se saca una foto con el ex presidente del club, Daniel Angelici poco después de que el Patrón Bermúdez admitiera que no se arrepiente de haber tildado de exjugador al Apache. El vicepresidente de Banfield calificó de "mal educado" al titular de Boca, Jorge Amor Ameal y explicó que si él fuera socio de Boca "sentiría vergüenza" por quienes los representan. Y siguen las firmas.