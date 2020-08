Cinco meses sin Florencia: convocan a una marcha

“Para mí no fue un suicidio”. Así lo asegura Verónica, madre de la joven, desde que recibió la noticia de la muerte de su hija, la mañana del 19 de marzo. Esa madrugada, según reconstruyó la fiscal de homicidios Eugenia Titanti, Florencia y su pareja, un ex policía de 49 años, mantuvieron una discusión tras la cual el hombre se retiró de la casa y se fue a Centenario, tal como se comprobó con el cruce de antenas de telefonía celular.

Al regresar a la vivienda, minutos después de las 6, el ex efectivo encontró a su pareja tirada en el suelo con un disparo en la cabeza y, a su costado, una pistola 9 milímetros con la numeración limada. De inmediato, el hombre dio aviso al Comando y una ambulancia alcanzó a trasladar a la víctima con vida hasta el hospital Castro Rendón, donde los profesionales hicieron todo lo posible por estabilizarla, pero la mujer hizo dos paros y falleció a las 13:40.

A pesar de que los investigadores aseguran que no se cuenta con ningún indicio hasta el momento que apunte a un femicidio, desde el entorno de la joven insisten en que se investigue a su pareja, y es por este mismo reclamo que este miércoles 19 a las 11 horas convocan a la sociedad a unirse frente al edificio de Ciudad Judicial, sobre calles Leloir y Entre Ríos. "Me gustaría que me acompañen para pedir justicia", expresó Verónica en el video de convocatoria, cuya difusión ha contado con el respaldo de numerosos grupos feministas en la región.

Aseguran que Florencia era víctima de violencia

“Ella cambió muchísimo desde que conoció a este hombre. Se alejó de todos y nunca se lo presentó a nadie”, confió Verónica, madre de Florencia, a LM Neuquén cuando se cumplían cuatro meses desde el deceso de su hija. La mujer aseguró que recibieron noticias de la causa por última vez en mayo y temen que, por falta de pruebas, la misma sea archivada.

Respecto al pedido de que se investigue al hombre, indicó que tienen razones para creer que su hija sufría violencia de género, por unos audios que le habría enviado a una amiga. “Ella le comentó que él la había encerrado en la casa y no la dejaba ir a trabajar”, aseguró la mamá.

Asimismo, mencionó que personal médico se habría deshecho de la ropa de la mujer, una pieza que podría haber sido clave para la investigación por la muerte.