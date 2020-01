Ante las lágrimas de la bailarina, Ángel de Brito la consultó por el motivo de su llanto, y ella expresó: "Fue un día muy especial, Año Nuevo y me acordaba del que habíamos pasado todos juntos y es inevitable. Pero él no está haciendo nada malo y me duele igual. Lo extraño, no dejo de amar de un día para el otro".

"Sabía que me iba a pasar esto. En algún momento lo tenía que vivir. Lo tengo que aceptar", agregó la vedette. Luego el conductor indagó: "¿Te cuesta soltarlo?". Y ella se sinceró: "Sí, pensé que íbamos a volver. Me duele verlo así. Justo ese día tuvimos una charla en la que nos dijimos cosas re lindas. Yo le hice un regalo que sentí hacerlo, estuve horas haciéndole un video. Pero levantarme y ver eso… encima me enteré tarde. Y la gente me manda fotos".

Martín Baclini dio su versión y dijo que piensa estar solo

Luego del video que provocó el llanto de Fernández, Mariana Brey se comunicó con Baclini, quien fue tajante: “Él me dice que está solo y que piensa estar solo. Le pregunté lo de la camioneta y me dice que la manejaba un amigo y el que decidió era él”, contó la panelista. “La gente que fue subiendo era gente circunstancial, que no conocía. Según cuenta Martín todos se fueron subiendo para trasladarlos hasta donde iban”, agregó la angelita.

Andrea Taboada también se comunicó con el empresario: “A mí me dice Martín que habló claramente con vos, que están separados. Y que los dos están solteros y lo hablaron claramente”.

“Me aclaró muchas veces que no quería jorobar a Cinthia con sus sentimientos”, cerró la panelista de LAM.

