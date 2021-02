Espectáculos La Mañana Alfano Cinthia cruzó a Alfano por hablar de su romance con Menem

La actriz reveló que el expresidente le pidió que viviera con él en Olivos y la panelista no se quedó callada.







En medio de la despedida del ex presidente Carlos Saúl Menem, que falleció el domingo por la mañana, la actriz Graciela Alfano generó polémica y desató la indignación de Cinthia Fernández al hablar del romance que tuvo con el mandatario apenas él se separó de Zulema Yoma.

“Tuve una relación importante con él, porque Carlos estuvo muy enamorado de mí. Cuando en sus primeros seis meses de gobierno él se separó y Zulema se fue de la residencia de Olivos, me pidió que me fuera a vivir con él”, contó este lunes la ex vedette en Los Ángeles de la Mañana.

“Le dije ‘vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace 20 años, y con el poder del sexo tengo a un país a mis pies, no necesito ningún poder tuyo’. Yo además en ese momento estaba casada. A mí me gustaba que la relación fuera clandestina”, destacó antes de describir a Menem. “Era un gran seductor, como buen turco, era un gran amante. Además, me trataba de una manera muy especial”, dijo.