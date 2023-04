Cinthia Fernández denunció que Tartu regentea famosas

De acuerdo con la mediática, el periodista de deportes y espectáculos le habría hecho una particular propuesta a cambio de dinero. Y es que, según la misma Cinthia, Tartu le dijo que le daría una gran cantidad de plata a cambio de ir contra ciertas figuras políticas.

Si bien la expareja de Matías Defederico no nombró al periodista al contar el hecho, pero sí enseñó una conversación con él y lo cierto es que no dudó en desquitarse contra él por medio de sus redes sociales. En una serie de historias, la modelo dejó salir todo contra Tartu y no se guardó nada para ella misma.