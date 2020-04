Rápidamente, Fernández exclamó: "¡Sí! Por eso le tiene pánico". "¿A quién le tiene pánico?", le consultó Ángel de Brito. "¿A Loly?", le preguntaron las panelista. "A la otra persona", respondió, refiriéndose a que le teme al conductor de Intrusos.

Cuando De Brito fue al hueso y le preguntó si Martín fue el tercero en discordia entre Jorge y Loly, Cinthia aclaró: "Yo te lo digo porque hoy con Jorge me llevo bárbaro, laburé con él y no tengo nada para decir. Esto lo cuento porque él está ahora con su familia. Hermosos, súper enamorados, a Romi la adoro..."."Pero nada, en su momento... sí", disparó.

"¿Entonces Loly dejó a Rial por Baclini?", preguntó De Brito. "Sí, le dejó el anillo de casamiento en la mesa", agregó, sorprendiendo al conductor. Y cerró aclarando que Loly estaba enamorada de Martín cuando ella empezó a salir con él. "Cuando recién comencé a salir con Martín estuve en un desfile y ella siempre me saludaba re bien. De un día para el otro me trató de una manera con la que no me sentí muy cómoda", había contado Cinthia hace algunos meses en Pampita Online.

Martín Baclini estaba escuchando el programa y llamó a Yanina Latorre para defenderse. "Dice cualquier cosa para mediatizarse. Le voy a iniciar acciones legales. Lo pone a Jorge en un lugar incómodo. Parece una película del lejano oeste. Nada que ver lo que dice", sentenció.

