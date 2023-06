Cinthia Fernández reveló hace cuanto tiempo que no está con un hombre

“Uff, perdí la cuenta, pero más de 2 años seguro. Pero estoy feliz, no lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas”, aseguró Cinthia Fernández que antes una nueva consulta agregó: “Ni en pedo me casaría. Ya tengo mi familia. Me ensamblaría, pero no haría convivencia, creo. Mucho menos en mi casa”.

No es la primera vez que Cinthia Fernández habla sobre su sequía sexual, hace un año en LAM, no solo había confirmado su desinterés por esto, sino también había contado con quién había sido su última vez.

Cinthia Fernández 2.jpg

“¿Cuándo vas a tener un novio?”, le preguntó Ángel De Brito en ese momento. “Estuve con Baclini”, retrucó ella en referencia a su pasada relación con el empresario. “¿Te echó una maldición o vos sos insoportable?”, la chicaneó el conductor antes de preguntarle por su última vez. “Desde LAM, pero el otro LAM”, respondió ella en referencia a la época que el programa estaba en eltrece.

“Desde que te separaste de Baclini, ¿nunca más tuviste sexo con nadie?”, repreguntó él. “Soy bastante asexual, pero cuando estoy con alguien soy como una máquina. Quiero y como que me pongo al día. Pero después, puedo vivir tranquila”, respondió ella cerrando el tema.