Cinthia Fernández se adelantó al Día del Padre y le regaló una canción a su ex

La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus tres hijas sigue en pie. Lo cierto es que la expareja no llega a un acuerdo y la modelo no pierde oportunidad para tirarle un palito a su ex. Ahora lo hizo en el marco del Día del Padre , que se celebrará en las próximas dos semanas, y le dedicó una canción al futbolista en la que lo trata de “ausente y cobarde”.

“Para vos, que sos padre un día al año, pero hoy te vas a emocionar en Facebook hablando de tu hijo. Con amor, eh” , comienza el tema que la bailarina le dedicó a su ex en las redes sociales y luego sigue: “Dejá de hacerte el padre cariñoso que lo que sos es un padre moroso. Tenés tatuados los nombres de tus hijos y no querés pagar sus gastos fijos”.

Pero eso no fue todo y fue filosa al referirse a la publicación en redes del domingo 19: “Ahorrate en Facebook la poesía innecesaria, mejor pagá la cuota alimentaria. Y si tu hijo es lo más lindo de tu vida, pagá el colegio y la comida que el chico vive, se viste y come y no se mantiene con emoticones”.

Respecto al regalo, sigue: “No sé qué darte el día del padre a vos que sos ausente y cobarde. Te regalamos sin remordimientos una demanda por alimentos. Mañana lunes te mando un regalo sorpresa que es una taza puntada que hizo el nene en el jardín”.

Cinthia contra una seguidora

Cinthia Fernández dijo presente en el show de Tini Stoessel y su participación como espectadora generó polémica entre sus seguidores. La panelista de Momento D (El Trece) se calentó y usó la red social para “ubicar” a los criticones.

“Se queja de lo que le da (Matías Defederico) por la comida y gasta 11500 pesos por tres entradas”, le dijo una seguidora cuando vio que la mediática estaba en el show de la cantante de Triple T. Sin embargo, el comentario no quedó ahí y Cinthia eligió responder completamente molesta: “Escuchá boba, me las regalaron”.

“Bloqueada por bocona. ¡Cuánta carencia de masa encefálica! Siempre tienen precios las entradas que tienen invitación…Entonces, ¿por qué no cierran la boca?”, respondió indignada por la crítica recibida.

Luego, Cintia continuó: “Y ese tipo de comentario de envidiosa, de mala leche se lo guarda donde no da el sol… Y si las hubiera querido pagar, ¿cuál es tu problema? Si laburo todo el santo día”.

“Si tengo ganas de gastarme 11 lucas por cada una me la voy a gastar porque la plata la produzco yo y hago lo que quiero. ¿Se entiende?”, finalizó recaliente la excandidata a diputada nacional.

En un mismo posteo, Fernández explicó el motivo por el cual sus hijas no fueron. "No querían ir y además tenían exposición de inglés, pero lo principal, no querían”, dijo la panelista en las historias de su cuenta oficial de Instagram tras haber sido cuestionada por ir sola.