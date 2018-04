“Me pidió la semana pasada el divorcio y fue fuerte. Puede pedirlo por un montón de motivos más allá de lo sentimental, como querer comprar algo”, contó en Infama, conteniendo las lágrimas.

“Yo lo tomó por el lado de lo sentimental y fue fuerte por lo reciente. No lo esperaba. Siento que todavía hay que esperar porque todavía no sé qué es lo que me pasa. No porque piense en volver, sino porque fue muy fuerte”, dijo.

“Él me dejó un mensaje y me dijo que me iba a llamar su abogada y cuando ella me llamó me dijo que quería el divorcio. Hasta que no pase, no voy a caer. No tengo tiempo para caer en nada”, señaló y añadió que no pudo contarle toda la verdad a sus hijas.

"Creo que no hablábamos por miedo y se acumularon cosas", dijo Cinthia sobre los motivos de la crisis con su ex pareja.

"Hoy no quiero decir si estoy enamorada porque estoy muy perdida. Tengo momentos donde tengo mucho odio, muchísima bronca y hay otros, donde extraño un montón", añadió

Fernádez reconoció que desde que se separó de Defederico, recibe muchos mensajes de hombres que buscan conquistarla.

"El 90 por ciento están casados. Y así como me llegan los mensajes, doy bloquear eternamente, por nabos. Si fuese por mi los prendería fuego, me dan asco. Pienso en sus mujeres y digo 'pobres santas", expresó.

Cinthia y Matías se casaron en junio del 2015 y tuvieron tres hijas: las gemelas Charisy Bella y Francesca.