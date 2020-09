Cinthia Fernández sigue en guerra con Nicolás Magaldi: "Nunca existió"

Captura.PNG

"Yo no estoy acostumbrado al juego mediático. No me gusta, antes de darte un mensaje público en redes sociales, no haber hablado con vos, no me interesa, no vivo de eso, no me construyo en base a eso. Lo que se mandó en público lo respondí en público y después le mandé por privado. Si bien no es agradable terminar así el programa, hay mucha gente que se alimenta de la carroña, de las malas noticias" expresó Nicolás Magaldi.

https://twitter.com/cinthifernandez/status/1306674520938426375 Y sigue el señor conductor! A un día de terminar el ciclo. Menos mal que no le gusta. Discúlpame el que puso un tweet (que es publico) con un msj innecesario cagandose en la situación de sus compañeros fue el señor “NO mediático” Magaldi — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 17, 2020

Tras los dichos de Magaldi y, fiel a su estilo provocador, Cinthia Fernández le respondió en Twitter, desmintiéndolo: "¿Mensaje en privado? ¡Jamás existió! Pero bueno a disfrutar mi último día con mis compañeros, que sí lo merecen y son buena gente. ¡Arriba!". A partir del lunes la panelista está desocupada y estará a la espera de algún llamado de un productor televisivo que le ofrezca trabajo. Recordemos que tiene tres hijas con su ex marido, el futbolista Matías Defederico, y sin una entrada fija y en guerra también con su ex por la cuota alimentaria asegura que se le hace difícil mantenerlas.