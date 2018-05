Conforme lo anticipó la organización, un total de 3500 populares y 350 plateas serán puestas a la venta para los hinchas desde mañana en cercanías de La Visera.

Por disposición del club, el primer día de preventa será exclusivo para los socios. El jueves recién estará abierto a los hinchas en general.

Es obligatorio llegar a la ciudad neuquina con los tickets, ya que parte de los 350 efectivos policiales afectados al operativo los recibirán antes del caso céntrico de Plaza Huincul. Allí estará montado el primer cacheo.

Debido al programa Tribuna Segura que se implementa en los partidos de Copa, para acceder a las inmediaciones del Coloso del barrio Ruca Quimey no sólo será obligatoria la entrada sino también el DNI.

A pesar de los rumores, los organizadores regionales no modificarán el valor de las entradas. La popular será de $250 y las plateas, $500.

"Cipolletti tiene la posibilidad de vivir su fiesta en Cutral Co. Si no la cuidan, será responsabilidad de sus propios hinchas”.José Rioseco. Intendente de Cutral Co

"Debemos agredecer al intendente la gestión que hizo para que Cipolletti juegue su partido de Copa en Cutral Co. Esperemos sea una fiesta deportiva”.Roberto Rapazzo Cesio. Presidente del Club Cipolletti

Ubicación

Por una cuestión de practicidad, los hinchas de Cipo ocuparán las dos cabeceras. Cutral Co destinará la popular lateral y poco más de 500 plateas para los neutrales y vecinos de la ciudad que deseen ir a ver el encuentro.

Se confía en un lleno total de las instalaciones y se recomienda no emprender el traslado sin entradas.

Ayer, en la conferencia de prensa que ofreció en la sede de la institución, el intendente de la ciudad neuquina, José Rioseco, deseó un buen comportamiento del público. “Cipolletti tiene esta chance, espero que la disfrute. Que su hinchada valore el esfuerzo de traer estos partidos a la región”, sostuvo. Y aunque negó temor por la llegada de miles de albinegros, reconoció “lo que significa Cipolletti para Alianza”, pensando en viejos cruces por el ascenso.