Cipo volvió al trabajo con algunas caras nuevas y están al caer más refuerzos

De los siete refuerzos confirmados por el club, sólo estuvieron tres en la jornada inicial. Hablamos del arquero Alan Aldalla, ex Maronese, del defensor Damián Jara, proveniente de Chaco For Ever y del experimentado volante Manolo Berra, ex Independiente de Neuquén. Estos dos últimos retornan al club y se mostraron muy ilusionados con lo que viene.