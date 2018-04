Cipo y Arsenal no jugarán el miércoles 18 en Cutral Co

Lo único que sigue siendo cierto es la sede de ese cruce por los 32avos. de final que ahora, ante el conflicto económico que perdura con los equipos de la Superliga, llena todavía más de incertidumbre a los equipos de las provincias.

Ayer era un día clave porque se designaban las ternas arbitrales de lo que viene para el fin de semana. Lo que no sale los martes no amerita reuniones específicas para lo que viene. Entonces, al no haber novedades de Arsenal-Cipo en el boletín oficial, desde la sede de Mengelle se marcó por décima vez el 011 para hablar a Buenos Aires.

“No tenemos orden de AFA para programar ningún partido, no sólo el de Cipolletti ante Arsenal”, fue la escueta y contundente respuesta.

Esto quiere decir que no se encenderán las luces del Coloso de Ruca Quimey el miércoles 18 y tampoco sería el 25, ya que la competencia televisiva de esa día es descarada. En horario central jugará Boca de local por la Copa Libertadores ante Pameiras.

Ahora, lo que surge como alternativa es el 2 de mayo, que tampoco devuelve mayores garantías porque el sábado 5, Arsenal debe presentarse al mediodía en Córdoba por la Superliga.

Dirigentes

Los dirigentes de Cipo confiaron que hay trato casi a diario con sus pares de Arsenal. “Estuvimos hablando y no hubo ninguna cuestión de logística, como la lista de pasajeros de la delegación, solicitada”, contó el presidente de la subcomisión local Guillermo San Pedro.

Un panorama cada vez más incierto estira la espera de los hinchas que preferían viajar al interior neuquino el miércoles.

"Cuando fuimos a jugar con San Lorenzo nos pidieron la lista de la delegación 10 días antes. En Arsenal todavía no confeccionaron nada parecido a pedido de la organización”.Guillermo San Pedro, Presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti