Cipoleña denunció que su ex pareja la desfiguró a golpes

“Estuve con él 16 años. Tenemos tres hijos de 13, 11 y 2 años. Durante la relación sufrí maltratos y agresiones constantes, e incluso lo denuncié en varias oportunidades. Pero hace tres meses, desde que decidí separarme de forma definitiva, todo empeoró. El lunes de la semana pasado me fue a buscar hasta el local donde trabajo y me quiso pegar en frente de todos. El miércoles me persiguió por el centro de Cipolletti, me cruzó su auto en la calle, se bajó con un bate y me rompió la camioneta. Pero lo peor pasó después, el sábado”, relató la joven en diálogo con LM Cipolletti.

Dijo que alrededor de las 10:30 del sábado su ex pareja la sorprendió cuando ingresaba a su domicilio sobre la calle Miguel Muñoz, se bajó del auto y la golpeó brutalmente.

“Me pegó y me desfiguró la cara. Yo estaba sola, y alcance a ver que él estaba con uno de sus empleados en el auto Volkswagen Scirocco que maneja. La gente intentó ayudarme, le tiraron piedras, y se armó un escándalo. Tuve que ir al hospital y me dieron el certificado. Tengo golpes en todo el cuerpo, y me dejó la cara desfigurada”, contó.

Luego de la brutal agresión, Romina acudió a la Fiscalía especializada en Género de Cipolletti donde radicó la denuncia.

Según trascendió, el expediente judicial avanza a paso firme y se espera que una vez que se realice la designación de defensor se pueda avanzar con el pedido de formulación de cargos.

Además, desde la Justicia de Paz se aplicó una orden de restricción de acercamiento para resguardar a la víctima. Romina indicó que le ofrecieron también un botón antipánico, pero que no lo aceptó porque confía en que el violento no volverá a atacarla tras la denuncia.

“Sólo quiero que me deje en paz. Él me reprocha la separación y no quiere que yo rearme mi vida. Tengo el negocio cerrado porque mis empleadas tienen miedo porque fueron amenazas. Quiero estar en paz, nada más”, suplicó.