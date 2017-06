Cipolletti, a diez años de su última gran gesta

En la mañana de ayer, mientras el plantel que dirige Henry Homann entrenaba, los campeones se reunieron convocados por LM Neuquén y no faltaron; el ex DT, Domingo Perilli, Raúl Ruiz, por supuesto, Homann, Germán Alecha. Hugo Prieto y el Oreja Ruiz, entre otros. “Este lugar fue la casa de nosotros y sigue siendo. Fueron días, meses y años de lucha, de tristezas y alegrías”, emocionado habla Adrián Nahuel, capitán en la final frente a Racing Olavarría, que Cipo ganó con dos goles de Oscar Padua. “Se extraña horrores el fútbol. Nos pasa a todos los jugadores, cuesta venir por todos los momentos vividos acá”, reconoce el ex goleador.

“Fue un año muy bueno, pasamos cosas muy lindas. Te acordás de todo eso y te llena”, sostiene Ruiz. Prieto, añadió: “Ese torneo lo valoro muchísimo, más por la calidad de compañeros que tuve, con los que me sigo hablando y los considero mis amigos”.

Homann señala una particularidad, el hecho de que abundaron momentos de alegría: “Los viajes eran felices porque la mayoría de los partidos los ganábamos, así que veníamos contentos y la verdad que fue un hermoso año de principio a fin y se coronó con el título”.

Jorge “Máquina” Cid, desde la localidad neuquina de Huinganco, también recordó el título: “Veníamos mal del descenso, con un grupo desganado, sin confianza, y el ascenso fue el inicio de un gran grupo de personas y jugadores, que fue fundamental para todo lo que vino después”. Daniel Carou, por su parte, desde Madryn, contó lo que significó a nivel personal: “Para mí significó todo. Gracias al ascenso en Cipo, de haber podido jugar prácticamente todo el torneo, fue empezar una carrera futbolística, que nunca me imaginé”. “Siempre se priorizó, más allá del logro, el grupo humano que formamos, éramos casi como una familia”, manifestó Marcos Carrasco, quien no pudo estar por su trabajo. Un equipo que quedará grabado para siempre en la memoria del hincha albinegro que hoy, más que nunca, los recuerda con emoción.

9 integrantes de aquel recordado torneo se juntaron para la producción especial.