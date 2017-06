"Cipolletti le puede hacer fuerza a San Lorenzo"

“Sigo a Cipo todos los partidos. Por suerte ahora pudieron enderezar un poco el rumbo, así que la verdad que estoy muy contento por los chicos”, destacó el central, quien viene de ser figura en el batacazo frente a Patronato, sellando el 2-0 para la clasificación del Gallo a los 16avos.

El sábado 10, a las 17, Cipo enfrentará a San Lorenzo en el estadio de Lanús, y Perales espera asistir. “Estoy esperando ver la programación de nuestra fecha. Obviamente que si no se interponen los partidos, voy a ir. Es más, ya hemos estado organizando con gente conocida que viene de Cipo”, contó el futbolista formado en el Albinegro, que pasó a San Lorenzo siendo juvenil y luego de volver a préstamo por una temporada a Cipolletti, fue cedido a Morón. “Desde el momento del sorteo, con mi familia, con mis amigos y los chicos que juegan en el club, ya empezaron las gastadas por un posible encuentro. Son sensaciones raras porque enfrentar a Cipolletti es algo que nunca había pensado”, reconoció Valentín. “Si es por enfrentarme, no me gustaría que sea con Cipo porque uno de los dos quedaría eliminado, pero sí pienso que sería una linda oportunidad para el club, para darse a conocer más todavía. Hace rato que no se jugaba con un equipo grande, por algo importante, sería lindo para el club, para la ciudad”, agregó el defensor de 21 años. “Si puedo ir, tengo pensado pasar a ver a los chicos antes del partido, porque desde principio de año que no los veo”, adelantó Perales, quien confía en que Cipo también pueda dar un batacazo. “Yo creo que sí le puede hacer fuerza, si bien San Lorenzo es un equipo grande que tiene jugadores muy importantes”, aseguró.

Conociendo al plantel de Boedo, Perales dio algunas claves para lograr la hazaña. “Fundamentalmente el orden, el algo que tienen que tener durante 95 minutos, no 90. Son jugadores que en una jugada que parece intrascendente te hacen un gol. El orden y las ganas de correr y meter que seguramente van a tener”, culminó.

De Giunta a Frutos, los jugadores en común

Valentín Perales no es el único que jugó en Cipolletti y en San Lorenzo, próximo rivales en la Copa Argentina por los 32avos de final.

Hay otros futbolistas que vistieron ambas camisetas, si bien tampoco son muchos. El más recordado por los hinchas del Albinegro es Lorenzo Frutos, quien surgió en el Ciclón y actuó en el Capataz en el viejo Nacional B en la temporada 98-99 convirtiendo 12 goles en 32 partidos, y en los torneos federales del 2004 al 2006, siendo siempre figura. También Blas Giunta se formó en Boedo y jugó un año a préstamo por aquí en el 84-85. Otro que estuvo en ambos lados fue Matías Urbano, que se inició en Cipo (11 goles en 28 juegos) y tuvo fugaz paso por el Cuervo.