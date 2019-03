Cipolletti perdió el clásico y se aleja de la clasificación

Roca, complicado con el descenso, salió a jugar con mayor decisión, presionando en campo albinegro, recuperando rápido la pelota y siendo protagonista. La visita se replegó demasiado, se paró de contra y cedió el juego al Naranja.

El local fue construyendo la superioridad progresivamente en los pies de sus referentes y cuando logró una diferencia mínima, la sostuvo, la cuidó y se quedó con una victoria merecida.

Era el partido en el que el Albinegro tenía que sacar pecho y traerse algo desde General Roca. Pero el equipo no apareció.

El local tuvo la primera llegada clara a los 10 minutos, con un tiro libre de Maxi Prioreschi que Joaquín Alderete cabeceó y la pelota se estrelló en el travesaño. El Albinegro, parado para salir de contra, no supo aprovechar las chances que tuvo y tomó malas decisiones.

Después de varios sustos en el área albinegra, Luciano Julio vio una presunta falta de Pablo Vergara sobre Kevin Guajardo y cobró penal, que el ex Cipo Hugo Prieto cambió por gol.

La primera llegada

En el complemento, el local se dedicó a cuidar la diferencia. Cipo, herido, intentó buscar el rumbo, pero Roca tuvo el mérito de no replegarse y mantener a su rival lejos del arco de Lucas Di Grazia.

La primera situación clara del Albinegro fue a los 40 minutos de la segunda parte, con un disparo de Ulises Romero por abajo, que Maxi Herrera casi llega a empujar al segundo palo. Nada más.

No hay caso, Cipo no puede cortar la mala racha en el Maiolino, donde no gana hace 12 años.

--> Lamentable

Primero en la manga, después en los vestuarios. El clásico terminó mal, con enfrentamientos entre protagonistas y auxiliares. Una gastada fue el detonante.