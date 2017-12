Cipolletti: violento golpe comando a un Changomas

El violento golpe comando al supermercado, ubicado en calle Bolivia 1169, ocurrió cerca de la medianoche del sábado. Una vez que el policía se fue del lugar, cerca de las 23, dos ladrones entraron al comercio.

Bajo amenazas de arma de fuego, condujeron al personal (el encargado, dos empleados y un agente de seguridad privada) hasta la oficina donde estaba la recaudación del día. En ningún momento los empleados se opusieron al robo, pero igual los maniataron con precintos antes de huir, incluso a uno lo redujeron con una picana.

En total se llevaron la recaudación del domingo, en billetes de baja denominación, por una suma cercana a los 100 mil pesos. “Tenían información pero a medias o mala información, porque el dinero que encontraron correspondía a la caja chica”, advirtieron fuentes policiales.

Equipados para evitar ser descubiertos

Los ladrones vestían ropa oscura, tenían el rostro cubierto y se habían colocado guantes de látex para evitar dejar huellas dactilares. Ingresaron al supermercado previo romper el cerco perimetral y acceder por un portón ubicado en la parte trasera.

Pese a quedar registrados en las cámaras de seguridad, desde la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio adelantaron que hasta el momento los autores no han podido ser identificados.

Además, los investigadores policiales creen que pudo haber un tercero que los esperaba a bordo de un auto, listo para facilitar la huida o para dar aviso en caso de complicaciones.

Una vez que pudieron desatarse, las víctimas dieron aviso a la Policía, que acudió de inmediato al supermercado. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 24, de la Brigada de Investigaciones y de la Fiscalía. Desde la Policía se aclaró que ningún empleado resultó herido y que el guardia de seguridad sólo tenía un pequeño dolor tras haber recibido la descarga eléctrica de la picana.

En menos de 10 minutos, asaltaron Chipy Neumáticos

Agazapados en una camioneta, seis hombres encapuchados y armados esperaron el momento justo para entrar a robar al comercio de repuestos de autos. Una vez que llegó el dueño, los ladrones entraron al comercio y se alzaron con una importante suma en efectivo, que no trascendió, cheques, un CPU y celulares. “Me golpearon para que abriera la caja de seguridad y les diera el dinero. Me amenazaron con matarme si no les entregaba la computadora con los registros de las cámaras”, contó el dueño del local.