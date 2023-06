Cipolletti y la posibilidad de que llegue Michelena

Luego de la salida de Christian Lovrincevich, el hermetismo gobierna en el Albinegro. Hasta el momento lo concreto es que Bruno Gorer encabezó la primera práctica de la semana, ya que el lunes fue jornada libre para el plantel.

El DT de la Liga Confluencia será interino nuevamente y hasta el momento dirigirá el partido frente Germinal de Rawson el próximo 18 de junio. Es una fecha muy lejana teniendo en cuenta que la dirigencia sigue en búsqueda de un técnico y el próximo fin de semana Cipo tiene fecha libre.

El grupo que hizo la práctica no se desarmó luego de la derrota en Tandil. La gran mayoría de los futbolistas formaron parte de los trabajos de recuperación y tácticos. Las especulaciones sobre las salidas de algunos jugadores hasta el momento no se han concretado.

Cipo y la llegada de Michelena

José Michelena es el nombre que resonó en todos lados durante toda la jornada. Sin dudas es el primer apuntado y las gestiones están en pleno proceso. Ante la consulta de LM, Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol, lo manejó con total cautela: hasta que no firme, no hay nada concreto y menos algún anuncio.

El jugador, con presente en el Deportivo Madryn, sería el elegido para jerarquizar la delantera y ante la posible salida de Ángel Prudencio. Al ser consultado por LMC, le jugador del equipo chubutense admitió que es cierto el rumor. Sin embargo, su contrato con Madryn aún no está rescindido. “Hasta que no rescinda acá, no se va a saber nada”, afirmó el atacante de 34 años.

En Cipolletti hoy se habla de contrataciones y muy poco de salidas. Tendrá hasta el próximo 15 de junio para incorporar y realizar transferencias. Mientras tanto, con el plantel que posee, tiene más de una semana para prepararse en búsqueda de un técnico y luego de una victoria en casa.

Nota por Juan Pablo Andrez