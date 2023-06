Cipolletti y un sufrido triunfo ante Germinal

Después, el Albinegro respondió con un derechazo tremendo de otro debutante, Lucas Argüello . El volante central que llegó en este mercado de pases sacó un remate bárbaro que besó el palo izquierdo de Matías López y no fue gol de milagro.

La más clara fue antes de la media hora y para Germinal. Facundo Crespo con una atajada fenomenal y Alejo Tabares en la línea, con una salvada providencial, evitaron en dos oportunidades el tanto de Nicolás Macarof, el volante que llegó el área rival y no anotó de milagro.

En el cierre la etapa inicial, Alex Díaz ejecutó un tiro libre con maestría y Matías López descolgó el balón con una volada para la foto. El arquero fue el responsable de que su equipo se fuera al vestuario con el arco en cero, porque inmediatamente ensayó otra atajada para evitar el tanto de Fernando Pettinerolli.

image.png

En el arranque del segundo tiempo, Cipo salió con todo y en la primera logró el gol tan esperado. Tras una buena jugada entre Cabral y Pettinerolli, la pelota terminó en el córner derecho y de esa pelota parada llegó el grito. El Pope Díaz tiró el centro y Damián Jara se anticipó a todos para ganar en el primer palo de cabeza. Un desvío en el camino descolocó a López y se transformó en el 1-0.

Con el resultado a favor, se vio lo mejor del Albinegro. A los 10' hubo un desborde de Doello por izquierda y su centro no pudo ser concretado por Cabral en el área chica, porque quedó mal perfilado y la pelota salió a cualquier lado.

Después llegó la lesión de Michelena, que terminó dolorido en el tobillo izquierdo en una acción donde dividió la pelota en el piso y Billone Carpio no vio infracción. Habrá que esperar los estudios pero el flamante refuerzo salió con gestos de mucha molestia y pidió el cambio al toque.

Cipo vs Germinal22.jpg

De ahí en adelante hubo 10 minutos donde el partido casi no se jugó. Muchos laterales, trámite cortado y todo a pedir del equipo que iba ganando.

Sin embargo, en los últimos 15 Germinal mejoró, Cipo sintió el desgaste y la visita le pasó muy cerca a la igualdad. Hubo una jugada polémica dentro del área local donde Jara fue al piso y toda la delegación visitante pidió penal. El Albinegro aguantó como pudo, porque no pudo sostener la pelota y se dedicó a resistir.

El árbitro dejó jugar demasiado y el desarrollo se hizo físico, con varias acciones de amarilla que ni siquiera fueron sancionadas como faltas de los dos lados.

En tiempo adicionado, Facundo Crespo evitó el empate con una atajada fenomenal que vale tres puntos. El arquero voló sobre su mano izquierda para evitar el empate del ingresado Rodrigo Ríos, que tuvo un penal en movimiento y no pudo con el "1" de Cipo. En la contra, Iachetti casi lo liquida en un mano a mano con López, pero después de pasar al guardameta el remate no fue preciso.

Pitazo final del juez y desahogo en La Visera, donde la gente terminó gritando "Cipolé, Cipolé" y se ilusiona con tiempos mejores de la mano de Bonjour.

Cipo vs Germinal16.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Ezequiel Rodriguez, Manuel Berra y Alejo Tabares; Fernando Pettinerolli, Alex Díaz, Lucas Argüello y Laureano Doello; José Michelena y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour

Germinal: Matías López; Gonzalo Ramírez, Emanuel Décimo, Ignacio Terán y Emiliano Santos; Darío Pellejero, Nicolas Macarof, Lucas Villalba, Gustado Fernández, Gabriel Obredor; Tomas Satler. DT: Mario Martinez

Gol: ST, 1 Jara (C)

Cambios: ST, 16, Federico Cárcamo y Roger Benítez por Satler y Fernández (G), 30 Iachetti por Michelena (C), 38 Luis Dezi por Cabral (C) y Rodrigo Ríos por Macarof (G), 44 Franz Schulz y Guillermo Funes por Arguello y Pettinerolli (C).

Árbitro: Matías Billone Carpio

Cancha: La Visera