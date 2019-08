Circo, Kirchnerismo y el caballo blanco de San Martín: la furia de "El Diez" por un allanamiento

"Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?", le reclamó a la magistrada, antes de ratificar su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y hacer un remate polémico haciendo alusión a los vaivenes judiciales en función a los tiempos políticos.

El ex director técnico de Dorados de Sinaloa le reclama a Villafañe 400 objetos, entre los que se encuentran las camisetas, trofeos y medallas que obtuvo a lo largo de su carrera futbolística.

Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?". Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...