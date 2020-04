"Yo salí a navegar con mi barca por el mar, no había límites parado en mi destino. Y una noche apareció, en silencio, a estribor. Y su boca gigantesca abrió y se me vino. No podía imaginar que me la podía cruzar. La ballena blanca ataca en todos los caminos. Ahora sólo estoy aquí, sé que no puedo salir, estoy en la panza de Moby Dick”, reza la letra del tema.

“Yo no sé si esto es un plan que viene del más allá, pero la ballena avanza y hay que aguantar unidos… Arponero de hospital, con barbijo y delantal. La enfrentan en un mar embravecido. Y le vamos a ganar”, sigue la canción.

La primera versión de Moby Dick (Juntos), Ciro la grabó con el celular en su casa, antes de que el presidente Alberto Fernández dictara la cuarentena total a partir del 20 de marzo.

“Previendo lo que venía, me traje algunas cosas que había en la sala (de grabación)”, explicó y advirtió que de todas maneras necesitó ayuda externa para poder producir el tema que estrenó junto a Juan Gigena Ábalos, Nicolás Raffetta y Martín Tucan Bosa, quienes grabaron cada uno desde su casa y mandaron su parte.

“Algún vecino me prestó un cable y también usé una media de mi hija para reemplazar lo que va adelante del micrófono”, reveló. “Me armé el quiosco y salió”,añadió, antes de esbozar una crítica a los medios de comunicación.

"Creo que hay que mirar o enterarse lo mínimo. Hay un bombardeo tremendo de información, un cartel gigante con la cantidad de muertos. No sé si será parte de una política para que la gente tenga miedo y respete lo que tenga que respetar. Hay mucho morbo y poco mensaje positivo, veo yo. Y hay cosas muy positivas que se están haciendo”, remarcó.

