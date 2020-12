Claudia se puso "malvada" y le complicó la noche a Vicky Xipolitakis

Si bien la mamá de Dalma y Gianinna primero optó por no perjudicar a los demás participantes del reality, luego decidió "competir" para complicarle la noche a Vicky, pero también, sin querer, benefició a Fede Bal.

De esta forma, a Vicky le dio la canasta para hacer un postre. A su turno, a Marengo le dio la canasta para hacer un menú vegano, estilo de comida que la mediática no conoce a fondo. En tanto, Villafañe se quedó con la cesta con pescado, mientras que al Mono de Kapanga le dio la que contenía pollo, y al hijo de Carmen Barbieri, le dejó la que tenía ingredientes mediterráneos; y al Mono, la que contenía pollo.

Fue así que el Mono preparó un pollo al limón con arroz, zucchini, morrón y portobello; Claudia un besugo entero con verduras marinadas, choclo a la planta y verduras al horno; Fede unos canelones de pollo triturado con salsa de cebolla de verdeo y jamón crudo; Rocío un tofu sellado y ensalada de lentejas con quinoa, con salsa de yogurth de limón, menta y comino; y Vicky unos panqueques de dulce de leche con chocolate, crema y almendras doradas.

Efectivamente, el último plato fue el más criticado y los jurados se mostraron molestos porque los panqueques ni siquiera tenían la cantidad suficiente de dulce de leche. "No me mata. Podrías haber puesto las almendras adentro, con el dulce de leche. Osea, armar un relleno con dulce de leche, pero incorporarle un poquito más de onda. Creo que también podrías haber jugado más con las frutas, es como todo muy rústico. Los sabores clásicos no fallan pero hay que ir por más", expresó Damián Betular.

"Tu energía estuvo dividida en dos platos. Si hubieses focalizado en una sola cosa, lo podes hacer mucho mejor", agregó a su turno Germán Martitegui.

Tras eso, la griega le consultó a Claudia: "¿Por qué a mi me diste lo peor?. ¿Querés que me vaya, Claudia?", a lo que la empresaria respondió: "No, Vicky, por favor".

Finalmente, quien logró evitar la gala de eliminación fue Fede Bal, quien sorprendió al jurado con su platillo.