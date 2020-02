"Fue muy difícil porque las chicas eran chicas. Dalma enfrentó a la prensa y dio una nota. Yo no me animaba, no me gustaban las cámaras, y como ella ya trabajaba en la tele sintió que tenía que salir a hablar y contar cuál era la realidad y lo que estaba viviendo. Fue un momento súper difícil, donde todo el mundo y toda la gente acá mostraban mensajes, carteles, cartas, canciones… Gracias a Dios y a él pudo salir y se terminó con una batalla fea que le hizo perder un montón de cosas sin darse cuenta de la situación. Por suerte eso quedó atrás y resurgió otra vez”, dijo la diseñadora.

Cuando Del Moro le preguntó si alguna vez se despidió de Diego “como si fuera la última vez”, aseguró: “No, siempre supe en esos momentos que él iba a salir. No sé por qué. Por ahí pensando en mis hijas. Es como que uno le dice ‘tenés que hacerlo, hay que salir de esta’. Pero los momentos del coma, cuando sentís que se puede ir, es fuerte…". "Siempre me aferré a rezar. Siempre le pido a la Virgen y a mis hijas, por supuesto. Todo eso ayudó”, agregó.

Maradona logró recuperarse y el 20 de enero fue trasladado a Buenos Aires. Poco después siguió su tratamiento de rehabilitación en Cuba.

Claudia Villafañe también recordó su boda con El Diez. “Estábamos viviendo afuera, así que mucho fue organizado por Guillermo (Cóppola) desde acá. Nos enterábamos con las cosas ya hechas, no tuve mucha participación", dijo sobre la celebración que tuvo lugar el 7 de noviembre del 1989 en el Luna Park.

“Recuerdo que el ambientador hizo una nota en una revista contando lo que iba a pasar (en la fiesta) y Diego no lo dejó entrar… Eso es Diego. Después nos enteramos de que apareció gente cambiada, vestida impecable para entrar, pero no estaba invitada. Creo que fueron mil invitados. No entró gente que no estaba invitada. Vinieron desde diferentes partes del mundo: amigos, jugadores y gente de acá… Estaban Susana Giménez, Graciela Borges, Yuyito (González), que en ese momento estaba con Guillermo…”, señaló.

"El vestido lo hizo Elsa Serrano. Yo había dicho públicamente que quería un diseñador italiano y a la semana me tocaron la puerta de mi casa. Pregunto quién es y me dicen ‘Elsa Serrano’. El vestido lo tengo ahí guardadito, impecable. ¡Todavía me entra!”, se jactó y luego explicó como se dio la situación de la última foto que se sacó junto a Maradona.

Al recordar los días en Nápoles, ciudad en la que Maradona es un ídolo absoluto, Claudia Villafañe aseguró que ni siquiera podían salir a la calle. “Llegaron a romper la vidriera de un local por verlo, era muy difícil. Creo que ahora mismo va a Nápoles y es difícil caminar, la gente lo recuerda. Van argentinos y gente amiga y no podemos creer porque el taxi los lleva a pasear por donde vivíamos nosotros. A Dalma la tuve acá pero a los 15 días nos fuimos para allá. No sabía hablar una palabra en italiano, entonces yo agarraba un tenedor y le preguntaba al mozo cómo se decía”, recordó.

Por otro lado, recordó que en la época de Diego en Boca ella tenía una mala relación con Mariana Nannis, por aquel entonces mujer del Pájaro Caniggia. Pero aclaró ahora todo es distinto. “Con nosotros no hablaba. Ahora hablo. Hace unos años me la encontré en la casa de una amiga en común que no sabía si ir o no porque nunca tuvimos una buena relación. Y la verdad que la mejor”, sostuvo.

Claudia también se refirió al juicio que le ganó a Verónica Ojeda. La madre de Dieguito Fernando la había demandado por la publicación de un medio, aseguraba que ella había dicho. "El juicio lo gané porque no hubo pruebas ni nada que confirmara que eso había pasado. Quizás voy a decir algo que van a decir ‘esta mujer está totalmente loca’, pero yo la he llamado por teléfono. Ella también pasó por muchas situaciones que por ahí después se arrepintió o no. Por ahí tuvo un hijo y la oportunidad de cambiar de parecer en cosas con las que hizo mucho daño en su momento. Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego (Maradona) y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos", manifesto.

Luego, Villafañe sorprendió con una revelación: “Yo les pago los alimentos a dos (personas) que la Justicia dijo que son hijos de Diego. Por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto… Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa”.

Claudia Villafañe también se refirió a Rocío Oliva. "no tengo relación con Rocío, me ponga mal cuando tocan a mis hijas. A veces la tele te hace creerte alguien que no sos o te hace suponer que podés decir cosas que tampoco son. No me gusta entrar en el juego mediático de salir a contestar".

