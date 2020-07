Clausuraron food trucks porque la gente consumía en el lugar

"El incumplimiento es a la modalidad de trabajo porque tenían consumición en el lugar, había ocupadas varias meses con clientes y la mayoría estaban con consumición de cerveza artesanal. Se pudo identificar en qué carros habían comprado y se procedió a la clausura", aseguró Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio, en diálogo con LM Neuquén.

"Recordemos que el rubro gastronómico está autorizado para trabajar con la modalidad de retiro en el local o delivery. No pueden tener consumición, no pueden tener clientes dentro del lugar ocupando mesas", subrayó la funcionaria.

clausura food truck

Todos los locales infraccionados son del rubro de la cerveza, mientras que había otro dedicado a las comidas rápidas que estaba abierto aunque, al momento del operativo, no se constató que estuviera en infracción. "Había uno abierto pero no había gente consumiendo. Se le notificó que debía respetar el protocolo, pero no se clausuró ni se infraccionó", informó Cagol.

El personal de Comercio había acudido al lugar el miércoles, pero ese día no lograron identificar infracciones, por lo que volvieron al día siguiente. "La denuncia que nos había llegado hace unos días era planteando esta situación, que había consumición en el lugar. Los comerciantes del rubro obviamente están dando cumplimiento y están siendo afectados en sus ventas y esta situación es una competencia desleal también", planteó la funcionaria del área de Comercio municipal.

clausura food truck

Según se determinó, los locales fueron clausurados y multados, tras lo cual intervino el Tribunal municipal de Faltas. "Ahora cada comerciante tiene que enviar el descargo vía mail y el tribunal determina el monto de la sanción que le corresponde", detalló Cagol.

Respecto al operativo, se realizó en conjunto con personal policial. "Hubo planteos justificando que no se estaba desarrollando la actividad, pero eso se constató y se registró en fotos la cantidad de personas que había", afirmó.

Asimismo, la funcionaria dijo que no fueron sólo los comerciantes quienes incumplieron la normativa sino también los propios clientes, que fueron notificados por la Policía. "La Policía también intervino y les tomó los datos y se los notificó", aseguró.