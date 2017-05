Una santa bendición de un vehículo particular hecha ante una multitud y nada menos que en el santuario del Cristo de Sumalao cuesta 100 pesos. Si usted concurre con una motocicleta, son 80 pesos y así según el tamaño del vehículo. Eso sí, por ahora las bicicletas están exceptuadas de dicha tasa sacramental, por lo tanto pueden pasar frente a la iglesia y recibir la bendición gratis.

Los servidores, lugareños de buen corazón que ayudan a la parroquia de La Merced en estos quehaceres, piden la colaboración a los devotos que llegan desde el viernes pasado a la festividad del Cristo, cuyo calendario de actividades culmina el domingo 11 de junio con la Fiesta Grande.

Para que no se objete la solicitud económica, se entregan recibos a los feligreses, en el que se detalla el motivo de la donación. En la parte superior del talonario dice "Arquidiócesis de Salta, santuario de Sumalao". Fija la fecha y si la intención es por una misa o donación.

Todo transparente y claro, para no despertar suspicacias.

El cobro de este rubro molestó a algunos devotos que pusieron el grito en el cielo.

"Yo sé que hubo gente que se vio sorprendida por este pedido de colaboración. Fue un error de nuestros servidores poner el ítem bendición. Hay gente que no pudo pagar. Igual todos fueron bendecidos en el Día del Trabajo. Sumalao es un santuario costoso de mantener. Y a nosotros ni la Municipalidad ni el gobierno de la provincia nos dan aportes", dijo el padre Sergio Choque.

En realidad en el predio, ubicado en medio de una finca privada, entre mayo y junio de cada año se recibe a multitud de feligreses, devotos del cristo de Sumalao. "La vieja iglesia y su entorno necesitan a diario mantenimiento. Y todo tiene un costo", acotó el presbítero.

"Estamos arreglando todo el santuario. Las refacciones incluyen la cúpula y toda la instalación eléctrica. La reparación de puertas y ventanas. También el altar necesitaba arreglos urgentes. Con la limosna de todo el año no alcanza para hacer estos arreglos. El santuario debe estar en condiciones todos los años. Y esto cuesta mucho. Nada es gratis", aclaró el sacerdote que hace cuatro años está a cargo de la parroquia de La Merced, que organiza la fiesta.

El curita Choque dio nuevos detalles del costo de la organización de la festividad religiosa y de los recibos que se entregan a los feligreses. "El sonido para la fiesta grande nos cuesta 18 mil pesos. Y no tenemos en cuenta la comida para la gente que nos viene a colaborar. Este lunes, Día del Trabajo, se rezaron misas de bendición de vehículos a las 9, a las 11 y a las 17. Hicimos un locrito para los servidores y nos gastamos 3 mil pesos, y eso lo pagamos con la colaboración de los feligreses", dijo.

"Los recibos los seguiremos dando a la gente que nos ayude con su aporte. Queremos darle claridad a la recaudación. Sobre el ítem bendición, ya les voy a decir a los servidores que no lo escriban porque despierta suspicacias. Pero que no me vengan con vehículos de gran tamaño a colaborar con lo mismo que un autito", concluyó.